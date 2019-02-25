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Kızıltepe Engelliler Gücü deplasmanda farka koştu

Kızıltepe Engelliler Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Siverek deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.

Kızıltepe temsilcisi rakibini 80-47 gibi farklı bir skorla yendi.


Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Kızıltepe Engelliler Gücü tekerlekli sandalye basketbol takımı, deplasmanda Siverek Engelliler tekerlekli sandalye basketbol takımı ile oynadığı maçı farklı alarak liderliğini sürdürdü. Kızıltepe temsilcisi namağlup olarak ikinci lige çıkma hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.


Maç sonunda bir açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, sporcularını galibiyet nedeni ile kutladığını söyledi. Taşkın, "Maçın başından sonuna kadar hep üstün oynadık. Sporcularımız kontrolü elinden hiç bırakmayıp maçı rahat aldık. Kalan 3 maçımıza da kazanıp ,daha önce mücadele edip düştüğümüz ikinci lige yükselmek ve yeniden mücadele etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü yine deplasmanda Şanlıurfa Engelliler tekerlekli sandalye basketbol takımı ile oynayacağımız maçı da kazanmak istiyoruz. Son 2 haftayı da kendi evimizde oynayacağımız 2 maçımızı aldıktan sonra, namağlup şampiyon olarak özlediğimiz ikinci lige çıkmayı arzu ediyoruz" dedi.

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