Kızıltepe İçme Suyu Projesi'nin yüzde 45'i tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU), Kızıltepe ilçesinin içme suyu şebeke hattının yüzde 45'ini tamamladı. 5 bin binaya yeni içme suyu şebekesi çekildi.

MARSU, Kızıltepe İçme suyu Projesi kapsamında, ilk düzenli şebekenin yapıldığı 1960'lı yıllarından bu yana eskimiş ve yetersiz olan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarının yüzde 45'sini tamamladı. 200 kilometrelik şebeke çalışmasında 12 bin banının içme suyu şebekesi yenilenecek. MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Kızıltepe'de içme suyu hattının 1960'lı yıllarda yapıldığını, daha sonra 1984 senesinde de bir takım ilavelerle ihtiyacın giderilmeye çalışıldığını söyledi. Kızıltepe İçme Suyu Projesi kapsamında yaklaşık 200 kilometrelik şebeke hattını yenileyeceklerini belirten Dağdelen, şöyle devam etti:

"Ayrıca projemiz kapsamında ilçemizdeki 12 bin binanın su bağlantılarını da yenileyeceğiz. 9 aydır devam eden çalışmalar neticesinde yaklaşık 90 kilometrelik şebeke hattı yenilendi. Ayrıca 5 bin binanın şebeke bağlantısı yapıldı. 9 aylık çalışmamız sonucunda şuanda projenin yaklaşık olarak yüzde 45'lik bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Proje süresi yaklaşık olarak 2 yıldır. 9 ay geride kaldı. Bu süre zarfında projede yüzde 45 fiziki gerçekleşme yapılmıştır. Projemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir.”