Kızıltepe Kaymakamı Çam, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarda engellilere uygun kaldırımlar ile sıcak asfaltlı yollar yapıyor.

Kızıltepe Belediyesi, altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarda vatandaşların daha rahat hareket edebilmesi için geniş ve engellilere uygun kaldırımlar yapıyor. Belediye ekipleri bir yandan da sokakları sıcak asfaltla yeniliyor. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. 120 kilometrelik üstyapı çalışması yapacaklarını söyledi. Her zaman vatandaşın hizmetinde olacaklarını ifade eden Kaymakam Çam, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle alt yapısı yapılmış olan cadde ve sokaklarımızın üstyapısı ile ilgili çalışmalarımızı yaz başı itibari ile başlamıştık. İnşallah 2020 sonu itibarıyla toplamda 120 kilometreyi bulan üstyapı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Kızıltepe Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bir ilki yaptıklarını aktaran Kaymakam Çam, "Özellikle 25 kilometrenin üzerinde Kızıltepe Belediyesi sorumluluk sahası alanındaki sahalarda sıcak asfalt döküyoruz. Bu Kızıltepe'nin sorumluluk sahasında ilk defa dökülüyor. Bu çalışmamız 25 kilometrenin üzerinde yer alacak. Onunla beraber yaklaşık 30 kilometrenin üzerinde parke çalışması yapıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yollarda parke onarım çalışması yapıyoruz. Yağmur suyu ile ilgili çalışma yapıyoruz derken toplamda 120 kilometrenin üzerinde bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle de PTT Caddesinde altyapı çalışmalarını bitirdik. Kaldırım çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte bugün sıcak asfaltı da dökmeye başladık. 2 gün içerisinde hem PTT hem de Kazım Karabekir Caddesinde sıcak asfaltı bitirip vatandaşın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da yenilenen caddeler için Kaymakam Çam'a teşekkür etti.