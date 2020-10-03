İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı, vatandaşlara broşür dağıtarak hırsızlıklara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı, vatandaşlara broşür dağıtarak hırsızlıklara karşı duyarlı olmaya çağırdı.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğe Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Cumhuriyet Meydanında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla stant açtı. Vatandaşlara ‘Hırsıza fırsat verme keşke deme, bilinçli toplum güvenli yaşam' temalı bilgilendirme broşürü dağıttı. Ekipler vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.


Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinden broşür alan İbrahim Aydın ismindeki vatandaş, ekiplerin yaptığı çalışmanın çok yararlı olduğunu ifade etti. Aydın, ekiplere teşekkür ederek vatandaşların da hırsızlara karşı önlemini alması gerektiğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.