Kızıltepe polisi öğrenciler için EBA destek sınıfı kurdu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçede internet erişimi olmayan öğrenciler için 3 okulda EBA sınıfı kurdu.
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçede internet erişimi olmayan öğrenciler için 3 okulda EBA sınıfı kurdu.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçede 3 okula EBA destek sınıfı kurdu. Bahçelievler İlkokulunda kurulan EBA destek sınıfında internet erişim olmayan öğrenciler, eğitim öğretimlerinde kesintisiz olanaklara sahip olacak.