İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı

Korona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için özel kıyafetleriyle denetim yaptı.


Dünyada hızla yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Korona salgını sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Yasağın ardından Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri özel kıyafetlerle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için denetimler gerçekleştirdi. Ekipler kimlik kontrolü yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler vatandaşların maske takması için uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.