Kızıltepe 'vefa' ekibinden 2 yaşındaki Muhammed'e doğum günü sürprizi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kısıtlama nedeni ile dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Muhammed Mustafa'ya doğum günü sürprizi düzenledi.

Kızıltepe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramında da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu sefer doğum günü, kısıtlamanın son gününe denk gelen 2 yaşındaki Muhammed Mustafa'ya sürpriz düzenleyerek doğum gününü kutladı.

Muhammed Mustafa'nın ailesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.