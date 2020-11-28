İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe yolları yenileniyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi alt ve üst yapısı tamamlanan PTT Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesini belediye amblemi ile buluşturdu.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi alt ve üst yapısı tamamlanan PTT Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesini belediye amblemi ile buluşturdu.


Kızıltepe Belediyesi ilçe merkezinde başlattığı yol çalışmalarında hızla ilerlemeye devam ediyor. Tepebaşı, Cumhuriyet, Ersoylu Mahallesi ve Yeni Mahallede çalışmalar sürerken biten yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Alt ve üst yapısı tamamlanan PTT ve Kazım Karabekir Caddesinde yollara belediye amblemi yapıldı. PTT ve Kazım Karabekir Caddesindeki yollar “Kızıltepe Belediyesi Belediyeniz Sizinle” amblemi ile renklendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.