Kızıltepe Zergan Deresinde ıslah çalışmaları sürüyor

Kızıltepe ilçesinin merkezinden geçen Zergan Deresine akan atık suların önüne geçerek oluşan kötü koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla Mardin Kızıltepe Muhtelif Mahallelerinde kanalizasyon şebekesi çalışmaları devam ediyor. Çalışma çerçevesinde dere güzergahı üzerinde bulunan ve dereye akan atık suların engellenmesi için şu ana kadar yaklaşık 4 bin 531 metre su şebeke hattı ile 2 bin 975 metre atık su kolektör hattı döşemesi yapıldı. Zergan Deresinin ıslahı için başlatılan çalışmalar fiziki olarak yüzde 83 civarında gerçekleşirken geriye kalan kısmında ise 3 bin 712 metre beton boru ile atık su şebeke döşenecek. Proje ile askeriye kavşağında bulunan Zergan Dere yatağında geçmekte olan içme suyu hattı derenin akışını engelleyerek suların birikerek kötü koku, uçkun, kötü görüntü ve dere akışının engellenmesine sebep oluyordu. Çalışmalar neticesinde içme suyu hattı dere yatağının altından geçirilerek oluşan kötü durumun önüne geçildi.