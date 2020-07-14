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Kızıltepe'de 15 Temmuz öncesi meydanlar bayraklarla donatıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı, 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı, 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı.


Kızıltepe Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçede 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananlar yarın akşam meydanda yapılacak etkinlikte anlatılacak.

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