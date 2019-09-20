Kızıltepe'de 2 şüpheli hırsızlıktan gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri DEDAŞ panolarına zarar veren ve panolarda hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde DEDAŞ ve bağlı taşeron firmalarına yönelik gerçekleştirilen mala zarar verme ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan tespitler neticesinde şüpheliler Ş.K. ile H.Ç.'nin adreslerinde arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde 3 kilogram bakır kablo, 7 adet elektrik sayacı, 5 adet elektrik şartele el konuldu. Söz konusu şahıslar ise gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.