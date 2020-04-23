İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de 23 Nisan kortejine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için kortej oluşturdu.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için kortej oluşturdu. Çocuklar ebeveynleriyle ellerine aldıkları ay yıldızlı bayraklarla korteje balkonlarından eşlik etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin'in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. 4 gün sürecek kısıtlama nedeniyle Kızıltepe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sessizliğe büründü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla belediye ekipleri araçları ay yıldızlı bayraklar ve balonlarla süsleyerek kortej oluşturdu. Araçlarda bulunan palyaçolar çocukları eğlendirirken, çocuklar ve ebeveynleri ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla korteje balkonlarından eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.