Kızıltepe'de 3 bin kişilik caminin temeli dualarla atıldı

Kızıltepe'de ilçe otogarı yerleşkesinde 3 bin kişilik kapasiteli caminin temel atma törenine, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İlçe Müftüsü Masum Taşçı, MTDF Başkanı Mehmet şerif Öter, Kızıltepe Gazeteciler Derneği Başkanı Faraç Çobanoğlu, Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağoğlu ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yüzer, Kızıltepe'nin çok büyük bir ilçe olduğunu ve caminin 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklüğe sahip olacağını söyledi. Kaymakam Yüzer, "Buna sadece cami demek de belki doğru olmaz, çünkü içerisinde bay bayan taziye evi, Kur'an kursu ve kütüphane de olacak. Buna külliye demek daha doğru olur. Kızıltepe'nin büyüklüğünü ve nüfusunu düşünürsek, daha büyük külliyelere ihtiyacımızın olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek de, caminin insanların gelip gününü dertlerini paylaşacakları bir merkez olacağını söyledi.

Bir külliye görevi de görecek olan caminin alt katında bay-bayan taziye evleri, mutfak, yemekhane, aile ve dini rehberlik merkezi, bayan mescidi, bay-bayan abdesthaneleri, zemin kat ile birinci ve 2. mahfil katlarında ana namazgah, bayan ibadet alanı, kütüphane, görevli odası ve gençlik merkezi bulunacak.