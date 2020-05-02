İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.


Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla sunduğu 3 dilde ilahi dinletisi Kızıltepe'de sürdü. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip Kızıltepe ilçesinde üstü açık otobüs ile cadde ve sokakları gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Büyük beğeni gören ilahi dinletisine vatandaşlar, pencere ve balkonlarına çıkarak eşlik etti.


Bir vatandaşında eline aldığı tef ile sanatçılara eşlik ettiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.