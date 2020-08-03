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Kızıltepe'de 500 dönümlük ağaçlık alanda çıkın yangın gece boyunca devam etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın gece boyunca devam etti. Yangının 500 dönümlük alana yayıldığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar köyü Aşağı Çimenli mezrası yakınlarında ağaçlık alanda gündüz 12.00 sıralarında başlayan yangın, 500 dönümlük bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın gece boyunca da devam etti. Köylüler engebeli alanda yolların olmayışından itfaiyenin fazla müdahale şansının olmadığını ileri sürdü.

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