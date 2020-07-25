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Kızıltepe'de 500 polisle maske ve asayiş uygulaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 500 polisin katılımıyla maske ve asayiş uygulaması gerçekleşti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 500 polisin katılımıyla maske ve asayiş uygulaması gerçekleşti.



Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş, devriye, terörle mücadele, özel harekat ekiplerinden oluşun yaklaşık 42 ekip, 500 polisle Kızıltepe'nin birçok mahallesinde maske ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Polis, durumlarından şüphelendiği kişilerin üzerlerini aradı, Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Polisler araçları da durdurarak kimlik kontrolleri yaptı. Vatandaşlara sosyal mesafe maske uyarısı yapıldı.

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