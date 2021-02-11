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Kızıltepe'de 6 katlı binanın çatısına çıkan şahsı itfaiye amiri ikna etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs itfaiye amirinin ikna çabasının ardından aşağı indirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs itfaiye amirinin ikna çabasının ardından aşağı indirildi.



Olay, Tebebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 6 katlı binanın çatısına çıkan S.E. isimli kişi intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kişinin intihar girişimine karşı olay yerinde gerekli önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından Kızıltepe İtfaiyesi Amiri Davut Aslan, intihar girişiminde bulunan S.E.'nin bulunduğu yere çıkarak ikna etmek için girişimlere başladı. Aslan'ın ikna çabasından sonra S.E., intihardan vazgeçerek aşağı indi. S.E. ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

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