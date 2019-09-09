Kızıltepe'de 75 bin öğrenci ders başı yaptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ders başı yaptı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ders başı yaptı.
Kızıltepe 23 Nisan İlkokulu'na öğrenciler ve veliler birlikte geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına koştu. İlk günün sevinci öğrencilerin gözlerinden okundu. 3/C sınıfında öğretmen ve öğrenciler hasret giderdi.
Yaz aylarında iyi bir tatil geçirdiklerini belirten minik öğrenciler öğretmen ve sınıf arkadaşlarını özlediklerini dile getirdi.