İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de 75 bin öğrenci ders başı yaptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ders başı yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ders başı yaptı.


Kızıltepe 23 Nisan İlkokulu'na öğrenciler ve veliler birlikte geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına koştu. İlk günün sevinci öğrencilerin gözlerinden okundu. 3/C sınıfında öğretmen ve öğrenciler hasret giderdi.


Yaz aylarında iyi bir tatil geçirdiklerini belirten minik öğrenciler öğretmen ve sınıf arkadaşlarını özlediklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.