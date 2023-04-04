Kızıltepe'de 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çok sayıda bağımsız birim hasar görürken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin'inde aralarında bulunduğu 6 ilin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde merkez ve kırsal olmak üzere 74 mahallede 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı.

772 bağımsız birimde yürütülen çalışmalarda 70 bağımsız birimin ağır hasarlı, 259 bağımsız birimin az hasarlı, 5 bağımsız birimin yıkık, 1 bağımsız birimin çökme ihtimali bulunduğu, 7 bağımsız birimin orta hasarlı, 411 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.