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Kızıltepe'de aşırı yüklenmeden trafodan alevler yükseldi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik trafosunda aşırı yüklenmeden dolayı patlama meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik trafosunda aşırı yüklenmeden dolayı patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte trafodan alevler yükselirken çevrede korkuya sebep oldu.


Edinilen bilgiye Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi ilçe stadyumu karşısında bir elektrik trafosunda aşırı yüklenmeden dolayı patlama oldu. Trafodan yükselen alevleri gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Mahalle sakinleri durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Dicle Elektrik ekipleri tarafımdan enerji kesildikten sonra itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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