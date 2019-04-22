Kızıltepe'de Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi kapsamında stant açıldı.

Köyler arası futbol turnuvasında Alakuş ve Küçükboğaziye köyleri arasında oynanan final maçı öncesinde Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi kapsamında stant açılarak broşür dağıtıldı. Sahaya çıkan futbolcular da taşıdıkları pankartla bağımlılığa karşı mücadeleye destek verdi.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın, maç sonrası bağımlılıkla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugün köyle arası futbol turnuvasındaki final maçına dernek olarak katıldık. İlçe stadında derneğimizin kabul edilen proje kapsamında afiş astık futbolcularımız sahaya çıkarken Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi'nin brandasını açtılar. Bilgilendirme konusunda bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mardin Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli Fatma Işıker ile beraber broşür ve kalem dağıtık. Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak projemizin amacı doğrultusunda çalışmalarda bulunduk. Maç sonrası yöneticiler ve futbolculara lokantada ikramlarda bulunduk. Burada bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan sonrada çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.