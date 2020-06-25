İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Koçhisar Mahallesi'nde Ersoylu Caddesi 331. No'lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bulunan Koçhisar Mahallesi'nde bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz öğrenilemezken aldığı bıçak darbeleri sonucu 1 kişi yaralandı. Sırtından ve kalçasından yaralanan Y.E, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıda yaranan Y.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, olaya karışan şahısların kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.