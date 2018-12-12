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Kızıltepe'de cami bahçesini lağım suyu bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Merkez Camisi avlusunu yağan yağmur sonrası lağım suyu bastı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Merkez Camisi avlusunu yağan yağmur sonrası lağım suyu bastı.


Kızıltepe ilçesinde gün boyu yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle'de bulunan Merkez Camisinin avlusunu yağışla birlikte lağım suyu bastı. Abdest almaya gelen vatandaşlar tuvalete gitmekte zorluk çekti. Alt yapının yetersiz olduğunu vurgulayan vatandaşlar, abdest almaya geldiklerini ancak lağım suyu yüzünden abdest alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar Kızıltepe Belediyesi yetkililerin soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

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