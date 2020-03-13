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Kızıltepe'de camilerde Cuma Namazı için dezenfekte çalışması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Cuma Namazı öncesi camilerde koronavirüsü sebebiyle dezenfekte çalışması yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cuma Namazı öncesi camilerde koronavirüsü sebebiyle dezenfekte çalışması yapıldı.


Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüsüne karşı önlem almak amacıyla Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ile ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Cuma Namazına gelecek vatandaşların sağlığı için cami içerisinde ve abdest alma alanlarında dezenfekte çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Camilerde dezenfekte çalışmaları bitti. Tüm resmi kurumlarda ise çalışmalar devam ediyor” denildi.

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