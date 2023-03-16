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Kızıltepe'de derede kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi’nde derede kaybolan kız çocuğu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi'nde derede kaybolan kız çocuğu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Geçtiğimiz gün etkili olan yağışın ardından Kızıltepe ilçesinde birçok dere taşmış ve kırsal alanlarda bulunan mahalleler sular altında kalmıştı. Taşan derelerin debilerinde olan yükseklik ve şiddetli akış hızı bugün de devam etti. Edinilen bilgilere göre, bugün öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi'nde 11 yaşındaki F.S. isimli kız çocuğu Cırcıp Deresi'nde akıntıya kapıldı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Öğlen saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'dan dalgıç ekipler de çağrıldı.

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