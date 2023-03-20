Kızıltepe'de derede kaybolan çocuktan 5 gündür haber alınamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Kızıltepe'nin kırsal Çatalca Mahallesi'nde köprüden geçerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Fatma Sezer, sağanakla birlikte debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin 5 gündür devam eden arama çalışmaları, bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.