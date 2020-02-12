İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de eğitime kar tatili

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.


Kızıltepe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Çam, “Kızıltepe ilçemizde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 13 Şubat Perşembe günü tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.