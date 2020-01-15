Kızıltepe'de esnaf ve zabıtalar arasında ‘ruhsat' gerginliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eski buğday pazarında esnaf ile zabıta ekipleri arasında “ruhsat” gerginliği yaşandı. Zabıta ekipleri, ruhsatsız olan dükkanları mühürledi.

Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yapılan ve 10 Mayıs 2018'de açılışı yapılarak hizmete giren Yeni Buğday Pazarı'na gitmek istemeyen zahireci esnafı ile Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri arasında “ruhsat” gerginliği yaşandı. Zabıta ekipleri belediye meclis kararıyla dükkanların yeni yapılan alana taşınması gerektiğini ve iş yerlerinin ruhsatsız olduğunu ileri sürdü. Bunun için zabıta ekipleri, iş yerlerini denetlemek istedi. Ancak buna karşı çıkan esnaf ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin araya girmesiyle olay yatıştı. Esnafın avukatı, polis ve zabıta yetkilileriyle görüştü. Yapılan görüşmenin ardından denetimler başladı ve ruhsatsız iş yerleri mühürlendi.

Eski buğday pazarındaki yaklaşık 40 esnafın avukatlığını yaptığını belirten Mehmet Doğantekin, yasal yollarla müvekkillerinin haklarını arayacaklarını söyledi. Doğantekin, "Yaptığımız inceleme ve araştırmada idare tarafından resmi tebligatın yapılmadığı sonucuna vardık. Fakat galiba bir yanlış anlaşılma söz konusu. Yıkımdan ziyade bir denetim şu anda yapılıyor. Denetim sonucunda ruhsatsız iş yerleri mühürleniyor. Tabi dediğim gibi tarafımıza ulaşan her hangi bir resmi tebligat yok. Sizde takdir edersiniz ki, idari işlemler resmi tebligat ile yürür, yani sözlü hiçbir işlem icra edilemez. Bu mağduriyet ve kaosun sebebi de maalesef budur. Bu aşamada müvekkillerim sükunetini korumaktadır. Bu çerçevede buna dair itirazlarımızı, davalarımızı ve görüşmelerimizi yapıp en sağlıklı bir şekilde süreci tamamlayacağız” dedi.

Esnaf ise mağdur olduklarını ileri sürerek, duruma tepki gösterdi.