Kızıltepe'de ev iş yerlerini su bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçeye bağlı Eşme köyünde bulunan bazı evleri su bastı. Yoğun yağış nedeniyle su basan evine giren Aziz Kılınç, kendi imkanları ile eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Kılınç, "İki günden bu yana etkili olan yağışlar su baskınına neden oldu. Evime su girmesini engellemeye çalıştım ama başaramadım. Eşyalarımın tamamı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Ekiplerin su tahliye çalışması başlattığı öğrenildi.