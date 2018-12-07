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Kızıltepe'de evden hırsızlık

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsızlar, duvara monteli televizyonu çaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsızlar, duvara monteli televizyonu çaldı.


Olay, dün Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin kapısını zorlamadan eve giren şahıslar salondaki duvara monteli olan 5 TL değerindeki televizyonu çaldı. Akşam saatlerinde okuldan gelen ev sahibinin oğlu durumu fark edip, babasına bildirdi. Ev sahibini de polise haber vermesiyle, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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