Kızıltepe'de hırsızlar caminin klima motorunu çalıp hurdaya sattı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlar Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nin klima motorunu çaldı.

Edinilen bilgiye göre Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi yerleşkesinde bulunana 3 bin kişilik Şeyh Şerif Kahraman Camisine hırsızlar girdi. Tel duvardan atlayan şüpheli veya şüpheliler güven kameralarını gözükmemek için önce kameraları söktü. Ardından caminin klima motorunu parçalara ayıran şahıslar parçaları da yanlarında alarak kayıplara karşıtı. Sabah saatlerinde hırsızlık olayının gerçekleştiğini gören Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Burada 4-5 gün önce bir hırsız girmiş caminin klimasını çaldı. Bu cami Mardin'in ikinci 3 bin kişilik Şeyh Şerif Kahraman Camisi'dir. Gelmiş klima motorunu parçalamış ve götürmüş. Çaldığı bu motorun herhangi bir katma değeri da kalmadı. Çünkü hurdaya döndü. Muhtemelen bu hırsız motorun parçalarını götürecek ve bir klima ustası bilerek veya bilmeyerek alacak. Veya bir hurdacıya bir şişe içki parasına veya bir sigara parasına satacak” dedi.

Durumu jandarmaya bildirdiklerini vurgulayan Başkan Öter, hırsız veya hırsızları ihbar edenleri ödüllendireceğini vurguladı. Öter, “Alan veya gören bize haber etsin ben bu motorun değeri kadar ona para ödülü vereceğim. Zaten bu motor artık atılacak hiçbir kıymeti kalmayacak. Amacım kimse deşifre olsun başkası da bilsin ki böyle şeylerin kolay olmadığı, başkasına da örnek olsun kimse cesaret edip böyle şeyleri yapmasın” diye konuştu.