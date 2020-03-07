Kızıltepe'de İdlib şehitleri için Türk bayraklı konvoy

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için konvoy oluşturup, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Yenikent Mahallesi TOKİ Camii'nde İdlib şehitleri için mevlid-i şerif programı düzenlendi. Vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Programın ardından kalabalık bir grup vatandaş ile İdlib'de şehit düşen askerler için konvoy oluşturuldu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şehitlerin isimleri okundu, kalabalık grup Türk bayraklarıyla ‘şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.