Kızıltepe'de kadına şiddet masaya yatırıldı

Programda konuşan Lider Kadın Derneği Başkanı Leyla Yanar Onur, "Kadın ve erkekler birlikte bu mücadelenin içerisinde olacağız” dedi.

Lider Kadın Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde program düzenledi. Muhtarlar Derneği ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) ile ortaklaşa düzenlenen söyleşide, kadına şiddet masaya yatırıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Lider Kadın Derneği Başkanı Leyla Yanar Onur, derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Toplumun en hassas gruplarından olan kadın ve çocukların eğitim ve korunma hizmetlerinden faydalanmalı için çalıştıklarını anlatan Onur, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamın bugün bir program düzenledik. Bu programlarımız bir haftadır devam ediyor. Bugün de erkeklerin kadın şiddetine hakkında fikir sahibi olması için, kadının hayatında tarihten buyana neler görmüş erkeklere de bu mücadeleyi anlatmak ve onları bu mücadelenin içine katmak istiyoruz. Kadın ve erkekler birlikte bu mücadelenin içerisinde olacağız” dedi.

Kadına yönelik şiddetin en az yaşanıldığı bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu belirten MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter ise, "Bizim örf ve adetlerimiz, milletimizin inancı güçlü olduğu için ve dinimizin kadına verdiği önemden dolayı şiddet burada daha az oluyor. Bugün bu programda da kadınlarımız erkelerin de kadına karşı verilen şiddetin önlenmesi mücadelesi içerisinde olması için erkekleri de davet ettiler. Ailenin kıymeti burada anlaşılıyor. Aile huzurluysa devlet de, toplum da huzurlu olur. Bunun için bu program çok önemli. Kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok. Sadece dayakla yapılan şiddet değil, her türlü şiddet olmamalı. Kadına karşı yapılan şiddette erkeğin evden uzaklaştırılması çok uygun değil. Bunun yerine kurulan komisyonla bu ailenin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Çünkü aile çok önemlidir. Kadına karşı yapılan şiddete ilk önce erkeklerin karşı gelmesi gerekiyor. Kadın çok önemlidir" diye konuştu.