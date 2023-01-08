Kızıltepe'de kaldırım ve yollar bakımsızlığıyla dikkat çekiyor

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi kurum çevresine hizmet yaparken, ilçenin birçok noktasında yol, kaldırım ve çevre temizliğinin eksik olması dikkat çekti.

Kızıltepe'de kalabalık cadde, sokak ve belediye binası çevresinin temiz ve bakımlı olduğu görülürken, ara sokaklardaki kaldırımların ve yolların ise bakımsız olması dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden sokakların temizlendiği ve bakım yapıldığına dair paylaşımda bulunan Kızıltepe Belediyesi'nin ilçe merkezinden uzak mahallelere yeterli hizmet vermediği gözlendi.