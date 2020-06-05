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Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tespit edilen kişilerin oturduğu 6 adres karantinaya alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tespit edilen kişilerin oturduğu 6 adres karantinaya alındı. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine polis bariyeri ve uyarıcı pankart asıldı.


Kızıltepe ilçesi Tepebaşı, Atatürk, Fırat ve Şahkulubey mahallelerinde 6 adreste bazı kişilerde korona virüs tespit edildi. Söz konusu adresler karantinaya alındı. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine ‘Bu adreste korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaktadır. Lütfen sosyal mesafeye uyalım' pankartı asıldı. Adres girişlerine bariyer yerleştirilirken, polis ekipleri karantinaya alınan bina girişlerini de kontrol edip Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları uyarıyor.

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