Kızıltepe'de Kızılay faaliyetleri sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulunuyor.

İlçe Müftülük binası önünde kurulan Kızılay çadırında kan bağışlarının bir süre ile alınacağı belirtildi. Kızılay Mardin Kızıltepe Şubesi Başkanı Mehmet Timurağaoğlu yaptığı açıklamada hayat kurtarmak için herkesi kan vermeye davet ettiklerini söyledi. Bir kan ünitesinin 3 hayat kurtardığını kaydeden Timurağaoğlu, “Bu bilinçte insanlarımızı Kızıltepe halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızıltepe'de ilgi çok iyi duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Kızıltepe'de geçici değil kalıcı bir kan merkezi kurulur. Kızılay Kızıltepe şubesi olarak yeni açıldık. İnşallah eksiklikleri aksaklıkları en kısa sürede atlatmış olacağız” dedi.