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Kızıltepe'de korona virüs sessizliği

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden cadde ve sokaklar korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden cadde ve sokaklar korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçe drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de önlemler artmaya devam ediyor. Türkiye'nin 42 ilinden daha büyük olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Çoğu vatandaş yetkililerin ‘evde kal' çağrılarına uyarak kendi sağlıkları için dışarı çıkmıyor. Dışarıda dolaşan vatandaşları polis ekipleri ve Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyarıda bulunuyor.


İlçede Mardin Caddesi, Urfa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçe drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde birkaç insan ve az sayıda aracın seyir halinde olduğu görülüyor.

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