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Kızıltepe'de korona virüs tedbirlerine uymayan 3 iş yerine ceza kesildi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten 254 iş yerini denetledi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten 254 iş yerini denetledi. Genelgeye uymayan 3 iş yerine bin 176 lira ceza kesildi.


Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında umuma açık 69 kahvehane, 74 internet kafe, 53 kafe, 14 düğün salonu, 38 çay ocağı, 4 oyun istasyonu ve 2 spor salonunu denetledi. Vatandaşların toplu olarak bulunmasının sağlık açısından sakıncalı olduğu değerlendirilen toplamda 254 iş yerinin kapatılması amacıyla gerekli tebliğler yapıldı. 3 iş yerine emre aykırı davranmaktan dolayı toplamda bin 176 lira idari para cezası kesildi.


Ayrıca Kızıltepe Belediyesi zabıta ekiplerince 28 fırına hijyen ve gramaj konusunda denetim yaptığı ve bir ekmek fırınına eksik gramajdan dolayı 392 lira para cezası kestiği öğrenildi.

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