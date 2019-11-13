Kızıltepe'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Mardin'in Kızıltepe İlçe Gençlik Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile program düzenlendi.

Kızıltepe Gençlik Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri çerçevesinde kadınlara bir program düzenlendi. Etkinliğe Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Müftü Mahsum Taşçı, Gençlik Merkezi Sorumlu Müdürü İmran Tekin ve vatandaşlar katıldı. Programda ilahiler ve mevlid okundu.

Programda konuşan Kaymakam Hüseyin Çam, sosyal medyanın aileye etkisine değindi. Kaymakam Çam, "Diyanet İşleri Başkanlığımız aile birlikteliğinin çok daha sağlam temeller üzerine devam edebilmesi adına her dönem belli konular işliyor. Bu sene de aile birlikteliğinin daha kuvvetli devam edebilmesi için teknoloji ve aile arasındaki bağı zayıflatan hususları göz önünde bulundurabilmek için bazı spotlar yayınladı. Çünkü sosyal çağdayız, internet çağındayız ulaşılabilirliğin en yüksek olduğu çağdayız. Ancak insanların birbirine en az merhaba dedikleri çağdayız. Aynı evde anne ile baba, yavru ile baba birbirleriyle iletişim çağında iletişimsizlik durumu söz konusu. Hepimizde bilgisayar ve telefon var. Sosyal medya üzerinden sosyalleşme söz konusu. Ancak fiziki sosyalleşmemiz sıfıra inmiş vaziyette. Aile olarak birbirimize zaman ayırmıyoruz. Çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz, eşler birbirine zaman ayıramıyor. Buda gelecek noktasında ülke olarak bizi ayakta tutan en iyi müessese olan ailenin daha da zayıflamasına sebebiyet veriyor. İnsanlar yapmış olduğu yemeğin çocuğu tarafından lezzetli bulunup bulunmadığından ziyade koymuş olduğu sosyal medya hesabından beğenilip beğenilmediğini takip eder hale geldik maalesef. Bunu özellikle Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yaptı. Ailemizin daha güçlü ve kuvvetli olabilmesi için sosyal medyada, internette değil kendi beşeri münasebetlerimize zaman ayırabilmemiz gerekiyor. Bu farkındalığımız bu tarz programlar vesilesiyle yerine getirirsek aile müessesemizi daha sağlam ve kuvvetli olmasına vesile olabiliriz” şeklinde konuştu.