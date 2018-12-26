İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de mısır tarlada kaldı

Mardin’in Kızıltepe ovasında son günlerde yağan yağmur nedeniyle mısır tarlada kaldı.

Mardin'in Kızıltepe ovasında son günlerde yağan yağmur nedeniyle mısır tarlada kaldı. Çiftçiler, ürünlerini biçemedikleri için kara kara düşünüyor.


Kızıltepe ovasında yaklaşık 900 bin dönüme ikinci ürün olarak ekilen mısır, bölgede son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle henüz toplanamadı. Çiftçilerin çoğunun biçemediği mısır, çürümeye başladı. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, “Mardin'de ikinci ürün olan mısır bu sene iklim değişikliğinden dolayı tarlada kaldı. İki aydan beri aşırı yağış bölgede hiç durmadığından dolayı mısırlarımız tarlada kaldı, biçemiyoruz ve küflenmeye başladı. Tarlaya giremiyoruz, çiftçi tarlaya giremiyor. Borç zamanı geldi, çiftçimiz mağdur. Çiftçi, mazot ve elektrik parasını ödeyecek ama ürününü biçemiyor. Şu an çiftçilerin yüzde 99'unun mısırı tarlada” dedi.


Çiftçi Mehmet Karaboğa da ürünlerinin tarlada kaldığını ifade ederek, kimsenin mısırı toplayamadığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.