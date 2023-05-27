İhlas Haber Ajansı

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Kızıltepe'de okul servisi kaza yaptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Anadolu Lisesi çıkışında okul servisi bir çocuğa çarptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Anadolu Lisesi çıkışında okul servisi bir çocuğa çarptı. Bir kız çocuğu yaralandı.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Anadolu Lisesi önünde kaza meydana geldi. Okul servisi çıkışta bir kız çocuğuna çarptı. Servisin çarptığı çocuk yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile çağrılan ambulans ile kız çocuğu Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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