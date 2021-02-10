İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de oto aksesuar dükkanı çıkan yangında küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir oto aksesuar dükkanda yangın çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir oto aksesuar dükkanda yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olay gece saat 04.00 sıralarında Kızıltepe Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Lokman Karaaslan'ın işlettiği oto aksesuar dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün dükkanı kapladı. Yangını güren site bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.