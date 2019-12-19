Kızıltepe'de otobüs duraklarına matematiği sevdirecek afişler asıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Dicle İlkokulu öğretmeni Funda Topçu öncülüğünde Kızıltepe ve Artuklu içlerinde otobüs duraklarına matematiği keyifli kılan afişler asıldı.

Dünyanın bir çok yerinde matematiğin önündeki ön yargıları kırmak, matematiği sevdirmek için karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamak ve matematik dersini daha keyifli hale getirmek için hayata geçirilen Durakta Matematik Projesi Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde de faaliyete geçirildi. Kızıltepe Dicle İlkokulu öğretmeni Funda Topçu öncülüğünde 30 durağa matematiği eğlenceli kılan afişler asıldı. Artuklu Ravza Caddesindeki projenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.