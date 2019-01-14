Kızıltepe'de Sefa Kalya için mevlit okutuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Genç Fenerbahçeliler, tribün lideri "Amigo Sefa" lakaplı Sefa Kalya için mevlit okuttu. Gençler ihtiyaç sahibi çocuklara da mont bağışında bulundu.

Kızıltepe'de Genç Fenerbahçeliler, tribün lideri "Amigo Sefa" lakaplı Sefa Kalya için mevlit okuttu. Merkez Camisinde okutulan mevlidin ardından gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa lokum ve bisküvi dağıttı. Kızıltepe Genç Fenerbahçeliler Başkanı Yunus Emre Aşar, Kızıltepe'de 20 üyelerinin olduğunu söyledi. Aşar, yaptıkları yardımları kendi imkanları ile yaptıklarını anlattı. Aşar, “Kızıltepe Genç Fenerbahçeliler olarak rahmetli ağabeyimiz için camide mevlit okuttuk. Mevlidimizin bitmesiyle cemaatle öğlen namazı kılıp bol bol abimiz için dua ettik. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka ve esnaflara lokum ve bisküvi dağıttık. Durumu olmayan öğrenciler için kitap dağıttık ve köy okullarına kitap verdik. Ve son olarak yoksul ve yetim ailelere kışlık mont bağışı yaptık” dedi.