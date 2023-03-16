Kızıltepe'de sel eğitimi de vurdu, sınıflar çamur içinde kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle kırsal mahallelerde evleri ve okulları su bastı. Kırsal Küçükboğaziye İlkokulunda sınıflar çamur içinde kaldı.

Güneydoğu'da deprem felaketinden sonra şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez aşırı yağışlar can kaybına neden oldu. Mardin'de de dereler taştı, sel nedeniyle tarım arazilerini, evleri ve okulları su bastı.

Kızıltepe'de Küçükboğaziye İlkokulunu da su bastı. Okulun içi ve bahçesi göle dündü. Su çekilince geriye suyun taşıdığı çamur kaldı. Sınıflar çamur deryasına döndü. Anasınıfındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.