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Kızıltepe'de sel fıstık fidelerine zarar verdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki sağanak sele döndü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sağanak sele döndü. Dereler taştı, ekili araziler su altında kaldı. Köylülerin yeni diktiği fıstık fideleri ise su altında kaldı.


Kızıltepe'de bir haftadan beri etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sağanak sonrası dereler taştı, ekili araziler su altında kaldı. Otluk köyünde yeni ekilen fıstık fideleri, su altında kaldı. Köylülerin çektiği görüntülerde fıstık fidanlarının zarar gördüğü görüldü. Ekinlik köyünde bazı evleri yağmur suyu bastı. Bahçeler su altında kaldı. Beşik köyünde kısa süreli yağan dolu köyü beyaza bürüdü. Ağaçlar doludan zarar gördü.


Bağlı, Bektaş, Ülker ve Dikmen köylerinde tarlalar su altında kaldı.

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