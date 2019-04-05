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Kızıltepe'de sel, kerpiç evler yıkıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeni ile bazı evleri su basarken iki kerpiç ev de yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi.


Kızıltepe ilçesine bağlı birçok mahallede bir haftadan beri etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Derelerin taşıp yolların göle döndüğü ilçede Taşlıca Mahallesi'nde yaşanan sel nedeni ile iki kerpiç ev yıkıldı. Evleri yıkılan vatandaşlar herhangi bir yara almadan dışarı çıkmayı başarırken eşyaları da komşuları tarafından dışarı taşındı.


Yıkılan evlerin sahipleri Mehmet Korkut ve Şemse Türkoğlu, evlerinin yıkıldığını ve eşyaların tamamının enkaz altında kaldığını söyledi. Talihsiz vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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