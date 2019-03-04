Kızıltepe'de sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Ekili arazilerin yağış nedeni ile sular altında kaldığı bölgede AFAD ekipleri, köydeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, gece yarısından itibaren etkili olan yağış, selene neden oldu. İlçeye bağlı Yarımca, Beşik, Küçük ve Boğaziye köyleri başta olmak üzere çevredeki ekili alanlar sular altında kaldı. Derelerin taşması sonucu su yüksekliği artınca, birçok vatandaş köylerindeki evlerine mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri, selin olduğu köylere yönlendirildi. Ekiplerin bot yardımıyla mahsur kalan köylülere ulaşması bekleniyor.