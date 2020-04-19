İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de sokağa çıkamayan vatandaşlar damlarda uçurtma uçurdu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden toplanarak ‘Hayat dama sığar’ sloganıyla uçurtma etkinliği düzenledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden toplanarak ‘Hayat dama sığar' sloganıyla uçurtma etkinliği düzenledi. Aynı anda uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.


Kızıltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, ‘Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medya hesabı Qoser TV üzerinden etkileşime geçerek uçurtma etkinliği düzenledi. Evlerinin damlarına çıkan Kızıltepeliler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek aynı anda yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.


Çocuğuyla birlikte evinin damında uçurtmasını gökyüzüne bırakan Aydın Yaman, "Sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak çatıya çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Günümüzü gün edip komşularla beraber uçurtma uçuruyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.