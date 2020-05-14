Kızıltepe'de sosyal mesafeli cenaze namazı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin tanınan simalarından 90 yaşında hayatını kaybeden Hacı Hüseyin Konaç'ın cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı.

Kızıltepe İlçe Fırat Mahallesinde yaşayan iş adamı Hacı Hasan Konaç, 90 yaşında yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kızıltepe'de bir çok barış davasında arabulucu olan Konaç, ilçede yaptığı hayırlarla da biliniyordu. Konaç'ın cenaze namazı Fırat Mahallesi Mezarlığında korona virüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına göre kılındı. Namazın ardından Konaç yine sosyal mesafe kurallarına uyularak toprağa verildi.